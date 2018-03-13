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Kerkük'te bombalı saldırı: 1 yaralı

Irak'ın Kerkük kentinde bomba yüklü motosikletin uzaktan kumandayla patlatılması sonucu bir kişinin yaralandığı belirtildi.

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Kerkük Polis Müdürlüğü Basın Sorumlusu Afrasyav Kamil, "Kerkük'ün Tisin semtinde yol kenarına bırakılan bombalı bir motosiklet uzaktan kumandayla patlatıldı." dedi. Saldırıda bir kişinin yaralandığını, can kaybı olmadığını ifade eden Kamil, patlamanın etkisiyle bölgedeki ev ve iş yerlerinde hasar meydana geldiğini söyledi.

Saldırıda kullanılan motosikletin kim ya da kimler tarafından bırakıldığının henüz tespit edilemediğini aktaran Kamil, "Kentteki güvenliği bozmak isteyen terör örgütü DEAŞ ve bazı ayrılıkçı grupların motosikletlerle bu tür saldırılar düzenlemek istediklerine ilişkin istihbarat vardı. Bu nedenle dünden itibaren motosikletlere trafiğe çıkma yasağı getirilmişti." ifadelerini kullandı.

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