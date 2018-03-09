Kerkük'te çıkan çatışmalarda 9 DEAŞ militanı öldürüldü, 4 polis yaralandı

Terörle Mücadele Polis Güçleri 2.Tümen Komutanlığı Basın Sorumlusu Muntazar es-Saadi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgede başlatılan operasyon sırasında Zab kasabasının Burude köyü yakınlarında güvenlik güçleriyle terör örgütü DEAŞ militanları arasında çatışma çıktığını belirtti.

Saadi, çatışma sonucu 9 DEAŞ unsurunun öldürüldüğünü ifade etti. Saatler süren çatışmalarda 4 polisin yaralandığını söyleyen Saadi, DEAŞ militanları arasında yaralı olup olmadığına ilişkin ise henüz bir bilgiye ulaşamadıklarını dile getirdi. Basın Sorumlusu Saadi sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kerkük'ün güneyinde yer alan Zab kasabası yakınındaki kırsal yerlerde, mağaralarda çok sayıda DEAŞ militanının gizlendiğini tahmin ediyoruz. Bölgeyi DEAŞ kalıntılarından temizlemek için başlatılan operasyonlar bahar boyunca devam edecek."

DEAŞ militanlarının bölgedeki varlığının göçmenlerin evlerine geri dönmelerine de engel olduğunu dile getiren Saadi, kurtarılan bölgelere vatandaşların geri dönmesi köylerin imarı ve kalkınma çalışmalarının başlaması için terör örgütünün tamamen ortadan kaldırılması gerektiğini sözlerine ekledi.