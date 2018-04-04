Kerkük'te DEAŞ operasyonu: 5 ölü
Irak'ın Kerkük kenti kırsalında terör örgütü DEAŞ unsurlarına yönelik operasyonda 5 militanın öldürüldüğü bildirildi.
- AA
Kerkük Polis Müdürü Ali Kemal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, güvenlik güçlerinin bir ihbar üzerine harekete geçtiğini belirterek, "Kerkük'ün güneyindeki Reşad kasabası yakınında düzenlenen operasyonda 5 DEAŞ militanı öldürüldü. Öldürülenlerden ikisinin yönetici düzeyinde olduğu tahmin ediliyor." dedi.
Öldürülen teröristlerin saldırı hazırlığı içinde olduğunun tespit edildiğini aktaran Kemal, bölgede operasyonların sürdüğünü kaydetti.
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