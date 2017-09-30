Kerkük'te DEAŞ'a büyük darbe: 132 terörist öldürüldü

Havice'yi Kurtarma Operasyonlar Komutanı Abdul Emir Reşit Yaralla, güvenlik güçleri Kerkük'e bağlı olan El Havice ilçesinin ( Garip 1, Garip 2, El Gerne, El İlgaye, El Hecame, El Şecre, El Mustah, Hamod El Halaf, El Ablat, Namile, Tuveyriye, el avasi, Hamd El Suveyd ve El Amudiye ) köylerini terör örgütü DEAŞ'ten kurtardığını açıkladı.

Havice'yi Kurtarma Operasyonlar Komutanlığı ayrıca, terör örgütünün iletişim istasyonunu ve 17 teröristi etkisiz hale getirerek Kerkük'ün batısında Stratejik bir yolu ele geçirdiğini açıkladı. Öte yandan, Federal Polis güçleri ile teröristler arasında El Abbasi asabasında yaşanan şiddetli çatışmalarda 19 DEAŞ teröristi ve terör örgütü DEAŞ'a ait 3 aracı etkisiz hale getirdiği belirtildi.

Ayrıca savaş medya hücresi tarafından yapılan açıklamaya göre,Havice ilçesindeki DEAŞ karargah ve silah donatımlı araçlarına karşı savaş uçakları tarafından yapılan hava operasyonlarında en az 96 teröristin öldüğünü ve biri bomba yüklü olmak üzere 13 aracın imha edildiğini duyurdu.