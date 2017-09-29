Kerkük’te herkes eli tetikte bekliyor

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) geçtiğimiz pazartesi silah zoruyla referandum sandıkları kurduğu Kerkük'te Türkmenler'e yönelik provokatif adımlar sürüyor.

Sabah'ın haberine göre kentteki son gelişmeleri Kerkük'ten yayın yapan Türkmeneli Televizyonu Genel Müdürü Yalman Haceroğlu ve Kerkük İl Meclisi Türkmen Grubu üyesi Necat Hüseyin'e sorduk. Haceroğlu, Kerkük'te terör örgütü PKK'nın karargah ve bürosunun açıldığını, peşmerge ile Haşdi Şabi'nin de şehirde çatışmaya girme olasılığının endişe yarattığını anlattı. Hüseyin ise, "Irak'ı Sünniler, Şiiler, Araplar ve Kürtler diye bölmek istiyorlar ancak kimse Türkmenleri hesaba katmıyor, kadınlarımız ve çocuklarımız tehlikede" dedi.

Türkmeneli TV Genel Müdürü Haceroğlu, "Son aldığımız bilgilere göre Kerkük Havalimanı'na 200 PKK'lı terörist yerleştirilmiş durumda. Televizyonumuz bir yıl önce Kerkük'ün 35 kilometre güneyindeki Dakuk ilçesinde, PKK'nın açtığı karargahı görüntüleyip yayımladı. Şehrin Arafa bölgesinde de terör örgütünün bir bürosu var. Ayrıca El Askeri semtindeki bir okulun duvarına terör elebaşısının resmini çizmişler. İşin çarpıcı yanı bunların hepsi Kerkük'teki yerel yönetimin bilgisi dahilinde gerçekleşiyor." dedi.

'KERKÜK'TE ÇATIŞMA ÇIKABİLİR'

Haceroğlu Kerkük'ün güneybatısında Havice, 2-3 yıldır DEAŞ'ın kontrolünde. Tuzhurmatu'da Haşdi Şabi'nin Türkmen gücü var. Kerkük'te peşmerge bulunuyor ve Irak Başbakanı Haydar el İbadi bu güçlerin Kerkük'ten çekilmesini istiyor. Eğer peşmerge İbadi'yi dinlemezse Kerkük'te çatışma çıkabilir" diyerek Kerkük'teki durumun ne kadar karmaşık ve hassas dengelere bağlı olduğunu anlattı.

'TÜRKİYE ELİ KOLU BAĞLI DURMAZ'

Eski başbakan Nuri el Maliki döneminde Irak ordusunun birkaç saat içinde bütün karargahlarını peşmergeye bırakarak geri çekildiğini belirten Haceroğlu, "Kerkük'te Türkmenler için tek 'iyi seçenek' Türkiye'nin bölgeye müdahalesi olarak görülüyor. Bağdat ordusunun Kerkük'e girmesi 'kötünün iyisi', geri kalan senaryolar ise felaketle sonuçlanabilir. Kerkük'te bir gerginlik olursa Türkiye'nin eli kolu bağlı durmayacağına inancımız tam" ifadelerini kullandı.

Kerkük İl Meclisi Türkmen Grubu üyesi Necat Hüseyin ise, "Kürtlere sorarsanız yüzde 60'ı 'Şimdi zamanı değildir' der. Bu referandum, Kürt halkının iyiliği için değil, birilerinin adını tarihe yazdırma sevdası için düzenlendi" ifadelerini kullandı.

'IRAK PARÇALANIRSA TÜRKMENLER BİTER'

Necat Hüseyin "Irak haritasındaki Türkmen bölgelerini işaretleyip, adına 'ihtilaflı bölge' dediler. İhtilaflı bölge ne demektir? Tartışmalı bölge demektir. Tartışmalı bölgeyi de silahı olanlar ele geçirecektir. Kürtler ile Araplar çatışarak bu bölgeyi ele geçirmeye çalışırken savaş bizim sokaklarımızda, bizim mahallemizde yaşanacak. Bizim kadınlarımız, çocuklarımız top tüfek atışı altında kalacak. Onun için Irak'ın birlik beraberliğinden yanayız. Irak'ın topraklarımız üzerindeki bir savaşla parçalanmasından endişe ediyoruz. Irak'ın parçalanması Türkmenler'in bitmesi demek, çünkü silahımız yok" dedi.