Kerkük’te intihar saldırısı: 3 yaralı
Irak'ın Kerkük kentinde Asaib Ehlil Hak Hareketi'ne ait büronun önünde düzenlenen intihar saldırısı sonucu 3 kişi yaralandı.
- İHA
Irak'ın Kerkük kentinde Şii Asaib Ehlil Hak Hareketi'ne ait büronun önünde intihar saldırısı düzenlendi. Haşdi Şabi örgütüne bağlı olduğu iddia edilen saldırgan kendini büronun önünde patlatması sonucu 3 kişi yaralandı.
Yaralılar tedavi edilmek üzere Kerkük Devlet Hastanesine kaldırılırken, olay yerine ise çok sayıda polis sevk edildi.
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