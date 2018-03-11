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Kerkük'te mayınlı saldırı: Haşdi Şabi'ye bağlı güçlerden bir kişi öldü, altı kişi yaralandı

Irak'ın Kerkük kentinde daha önce terör örgütü DEAŞ mensuplarınca yol kenarına döşendiği tahmin edilen mayınların uzaktan kumandayla infilak ettirilmesi sonucu Haşdi Şabi'ye bağlı güçlerden bir kişinin öldüğü, altı kişinin yaralandığı belirtildi.

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Kerkük'e bağlı Havice İlçe Kaymakamı Sebhan el-Cubburi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ''Havice ilçesine bağlı Necatiye köyü yakınında devriye görevi yaptığı sırada Haşdi Şabi'ye bağlı Haşdı Aşairi gücüne mayınlı saldırı düzenlendi.'' ifadesini kullandı.

Bölgede gizlenen DEAŞ kalıntılarının güvenlik güçleri için hala tehlike arz ettiğini belirten Cubburi, Irak ordusunun da katılacağı geniş çaplı bir operasyonun bölgede düzenlenmesinin oldukça önemli olduğunu söyledi.

Haşdi Şabi'nin Tazehurmatu Basın Sorumlusu Ahmet Muratlı da ''Bölgede yol kenarına daha önce DEAŞ militanlarınca döşendiği tahmin edilen mayınların patlaması sonucu bir kişi öldü, altı kişi yaralandı.'' dedi.

Muratlı, faillerin yakalanması için bölgedeki Terörle Mücadele Polisi ve Haşdi Şabi'nin ortaklaşa operasyon başlattığını kaydetti.

 

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