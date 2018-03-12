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Kerkük'te Nevruz'a kadar motosiklet kullanımı yasaklandı

Irak'ın Kerkük kentinde Nevruz Bayramı'na kadar motosiklet kullanılması yasaklandı.

  • AA
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Irak'ın Kerkük kentinde, DEAŞ'lı teröristlerce düzenlenen saldırılarda motosiklet kullanılması nedeniyle Nevruz Bayramı'na kadar motosiklet kullanımının yasaklandığı bildirildi.

Terörle Mücadele Polis Güçleri 2. Tümen Komutanlığı Basın Sorumlusu Muntazar es-Saadi, AA muhabirine, güvenlik önlemlerini artırma planı çerçevesinde motosikletlerin Nevruz Bayramı'na kadar trafiğe çıkmasının yasaklandığını söyledi.

Nevruz Bayramı hazırlıkları ve kutlamaları çerçevesinde güvenliği en iyi seviyede tutmayı hedeflediklerine dikkati çeken Saadi, "Kent merkezindeki devriye görevi yapan ekiplerimize saldırı düzenleyenlerin motosiklet kullandıkları ortaya çıktı. Bu yüzden bu tür saldırıları önlemek ve vatandaşların can güvenliğini sağlamak için geçici olarak bu yasak getirildi." ifadelerini kullandı.

Saadi, Nevruz Bayramı'nda kente giriş ve çıkışların ciddi anlamda kontrol edileceğini belirterek, Kerkük'teki tüm etnik ve mezhep gruplarının önem verdiği nevruzun barış ve huzur içinde kutlanması için özel bir güvenlik planı hazırladıklarını anlattı.

Kutlamalarda vatandaşların havaya ateş açmalarının da yasaklandığını vurgulayan Saadi, buna uymayanlar hakkında yasal işlem başlatılacağını kaydetti.

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