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Kerkük'te peşmergeye saldırı: 4 ölü

Irak'ın Kerkük kentinde düzenlenen bombalı saldırıda 4 peşmergenin hayatını kaybettiği bildirildi.

  • AA
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Peşmerge güçlerinde görev yapan yüzbaşı Kamran Mahmud, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kerkük'ün güneyindeki Dakuk ilçesinde yol kenarına yerleştirilen patlayıcının, Peşmerge güçlerine ait devriye aracının geçişi sırasında infilak ettiğini belirtti.
 
Saldırıda Peşmerge güçlerinden 4 kişinin hayatını kaybettiğini, 1 kişinin de yaralandığını ifade eden Mahmud, bölgenin güvenlik çemberine alındığını söyledi.
 
Mahmud, saldırının sorumluğunu henüz üstlenen olmadığını aktararak, bu eylemin terör örgütü DEAŞ tarafından düzenlenmiş olabileceğini kaydetti. 

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