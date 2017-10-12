Kerkük'te PKK'lı teröristler örgüte ait flamalarla yürüyüş düzenledi

Irak'ın Kerkük kentinde, terör örgütü PKK militanları örgüte ait flamalarla yürüyüş düzenledi. 200 kişilik militan grup, örgüt elebaşı Abdullah Öcalan lehine sloganlar attı.

Irak ordusu ve Peşmerge milisleri arasında gerginliğin üst düzey olduğu Kerkük'te, bin 500 PKK'lı terörist peşmerge himayesinde bekletiliyor.

"Irak hükümeti saldırı iddialarını yalanlamıştı"

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi Güvenlik Konseyi, resmi twitter hesabından yaptığı açıklamada, Irak ordusunun Kerkük ve Musul’a büyük bir saldırı düzenleyeceğine dair istihbarat alındığı duyurmuştu.

Bu açıklamadan kısa bir süre sonra Irak hükümeti, "Kerkük vilayetine yönelik operasyon hazırlığında oldukları" yönündeki iddiaları yalanladı.