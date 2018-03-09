Kerkük'te terör örgütü DEAŞ'a ait beş şebeke çökertildi

Terörle Mücadele Polis Güçleri 2. Tümen Komutanı Maan es-Saadi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Terör örgütü DEAŞ'a ait, kent içi ve dışında saldırı hazırlığındaki 5 şebeke çökertildi.'' ifadesini kullandı.

Şebekelerin uyuyan hücrelerden oluştuklarını ve son günlerde harekete geçtikleri ile ilgili net istihbarat aldıktan sonra baskın yaptıklarını söyleyen Saadi, ''Şebekelerin 2'si kent merkezinde, 3'ü de kent dışında faaliyet gösteriyordu." dedi.

Şebeke üyelerinin sorgularında terör örgütü mensubu olduklarını kabul ettiklerini belirten Saadi,''Beş şebekeye ait 50'nin üzerinde şüphelinin soruşturmaları devam ediyor. Hafta başında ilgili mahkemelere sevk edilecekler.'' diye konuştu.

Kerkük kent merkezi ile ilçe ve kasabalarında güvenlik ihlalinin yaşanmaması için Terörle Mücadele Polis Güçlerinin gereken tüm tedbirleri aldıklarını söyledi.