Son Dakika Haberleri 10

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Kerkük'te terör örgütü DEAŞ'a ait beş şebeke çökertildi

Irak'ın Kerkük kentinde terör örgütü DEAŞ'a ait 5 şebekenin çökertildiği belirtildi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Terörle Mücadele Polis Güçleri 2. Tümen Komutanı Maan es-Saadi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Terör örgütü DEAŞ'a ait, kent içi ve dışında saldırı hazırlığındaki 5 şebeke çökertildi.'' ifadesini kullandı.

Şebekelerin uyuyan hücrelerden oluştuklarını ve son günlerde harekete geçtikleri ile ilgili net istihbarat aldıktan sonra baskın yaptıklarını söyleyen Saadi, ''Şebekelerin 2'si kent merkezinde, 3'ü de kent dışında faaliyet gösteriyordu." dedi.

Şebeke üyelerinin sorgularında terör örgütü mensubu olduklarını kabul ettiklerini belirten Saadi,''Beş şebekeye ait 50'nin üzerinde şüphelinin soruşturmaları devam ediyor. Hafta başında ilgili mahkemelere sevk edilecekler.'' diye konuştu.

Kerkük kent merkezi ile ilçe ve kasabalarında güvenlik ihlalinin yaşanmaması için Terörle Mücadele Polis Güçlerinin gereken tüm tedbirleri aldıklarını söyledi.

 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Horasan´da silahlı kavga: Ölü ve yaralılar var

Horasan´da silahlı kavga: Ölü ve yaralılar var

Google'ın görüntülediği bu cisim korkuttu

Google'ın görüntülediği bu cisim korkuttu

İşte 2018'in en uzun şarjlı akıllı telefonları

İşte 2018'in en uzun şarjlı akıllı telefonları

Bunlar ancak Rusya'da olur

Bunlar ancak Rusya'da olur

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA