Kerkük Valisi Sait: Son günlerde güvenlik güçlerini hedef alan terör örgütü DEAŞ kalıntılarına yönelik arama operasyonu başlatıldı

Kerkük Valisi Rakan Sait, yerel hükümet binasında düzenlediği basın toplantısında, "Son günlerde güvenlik güçlerini hedef alan terör örgütü DEAŞ kalıntılarına yönelik, Kerkük'ün güneyindeki Havice ilçesi ile Rıyad kasabası arasındaki kamışlık ve kırsal bölgelerde arama operasyonu başlatıldı." dedi.

Operasyona Terörle Mücadele ve Federal Polis güçlerinin katıldığını belirten Sait, "Kırsal kesimde gizlenen ve özellikle geceleri bölgede devriye görevi yapan güvenlik güçlerine saldırılar düzenleyen terör grupları hedeflenmektedir." diye konuştu.

Yaklaşık beş ay önce kurtarılan Havice ilçesi ve köylerine elektrik, su ve sağlık hizmetleri getirilmesine rağmen güvenlik sorunlarından dolayı göçmenlerin büyük kısmının evlerine dönemediklerine işaret eden Vali Sait, "Kurtarılan bölgelere göçmenlerin geri dönmesini engelleyen bu terör unsurlarının yok edilmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Irak güçleri, Havice ilçesi ve buraya bağlı 4 kasabayı 5 Ekim 2017'de terör örgütü DEAŞ'tan geri almıştı.