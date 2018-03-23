Kerkük'te Türkmenler Nevruz Bayramı'nı kutladı

Irak'ın Kerkük kentindeki Türkmenler, kentin tarihi kalesinde baharın başlangıcını temsil eden Nevruz Bayramı'nı kutladı. Kutlama sırasında ses bombası patlatıldı.

Tarihi kalede yapılan etkinliğe çok sayıda kent sakini ellerinde Irak ve Türkmen bayraklarıyla kutlamanın yapılacağı alana geldi.

Kutlamalara katılan vatandaşlardan Suad Abdulrahman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Nevruz Bayramı, kentteki dostluk, kardeşlik ve muhabbeti simgeliyor. Kerkük ve Kerküklülerin daha çok huzur ve dostluğa ihtiyacı var." ifadelerini kullandı.

Bayramın Kerkük'te yapılmasından büyük sevinç duyduklarını söyleyen Muhammed Semir adındaki bir başka kent sakini ise şu şekilde konuştu:

"Bir kez daha tarihi Kerkük kalesinin bir Türk kalesi olduğunu ispatlamak için kutlama yapıyoruz. Buralarda sevinçlerimizi paylaşarak bu toprakları yeni nesillerimize unutturmamaya çalışıyoruz. Dedelerimizin bize bıraktığı bu anlamlı mirasa sahip çıkmak herkesin milli bir vazifesidir."

Güvenlik tedbirleri alındı

Kale üzerindeki kutlamalarda muhtemel terör olaylarına karşılık, emniyet güçleri sıkı güvenlik tedbirleri aldı. Kalabalığın yer aldığı noktadan 200 metre ileride kimliği belirsiz kişilerce bir ses bombası patlatıldı.

Patlama sonucu herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, bazı vatandaşlar patlamadan tedirgin olup erkenden kutlamaların yapıldığı alandan ayrılmak zorunda kaldı.