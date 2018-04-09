Kerkük'teki Araplar Peşmerge'nin yıktığı köylerinin yeniden inşasını istiyor

Bölgedeki Arap Bedir Aşireti Başkanı Cevad el-Hani, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Peşmerge güçleri tarafından ele geçirilen ve daha sonra tahrip edilen köylerimizin yeniden inşa edilmesini istiyoruz.'' dedi.

"Köyleri yerle bir edilen 600 aile hükümetin desteğini bekliyor"

Son 3 yılda bölgede en az 116 köyün yerle bir edildiğini aktaran Hani, ''Köyleri yerle bir edilen 600 aile evlerine geri dönmek için hükümetin desteğini bekliyor. Bölgelerimizin kurtarılmasına rağmen hala yüzlerce aile Kerkük'teki kamplarda hayat mücadelesi veriyor.'' diye konuştu.

Peşmerge'nin, "güvenlik" gerekçesiyle boşalttığı köylerde, büyük yıkım meydana getirdiğini anlatan Hani, ''Köylerimizi terör örgütü DEAŞ ele geçirmedi ancak Peşmerge güvenlik gerekçesiyle bizi zorla çıkardığı evlerimizi yerle bir etti. Taş üstünde taş kalmayan köylerimizin yeniden imarı için hükümet ve uluslararası örgütlerinden destek bekliyoruz.'' ifadelerini kullandı.

Taş üstünde taş kalmayan köylerde zorlu yaşam mücadelesi

Hani, 4 yıldan bu yana Kerkük'teki kamplarda hayat mücadelesi vermekten yorulan sivillerin köylerine geri dönmek istediğini ancak mevcut yıkım nedeniyle bunu yapamadığını anlattı.

Arap Bedir Aşireti Başkanı, şunları kaydetti:

''Kamplardan ayrılarak köylerine geri dönen ve hayatlarına orada devam etmeye çalışan aileler oldu. Ancak taş üstünde taş kalmayan bu bölgelerde yaşam mücadelesi vermek gerçekten çok zor.''

Irak ordusu, federal polis ve Haşdi Şabi güçleri, 16 Ekim 2017'de Peşmerge güçlerinin çekilmesiyle çatışmasız şekilde Kerkük'te kontrolü sağlamıştı.