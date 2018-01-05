Son Dakika Haberleri 5

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Kerkük'ün güneyinde 40 DEAŞ militanı öldürüldü

Irak'ın Kerkük kentinin güneyinde terör örgütü DEAŞ hücrelerine yönelik başlatılan operasyonda 40 militanın öldürüldüğü, 11'inin gözaltına alındığı belirtildi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Salahaddin İl Meclisi Güvenlik Komisyonu üyesi Mehdi Taki, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ''Son iki gündür, Kerkük'ün güneyinde başlatılan operasyonda 40 DEAŞ militanı öldürüldü, 11'i gözaltına alındı.'' dedi.

Operasyon kapsamında Kerkük ile Salahaddin kentleri arasında 30 köyün DEAŞ hücrelerinden temizlendiğini ifade eden Taki, ''Operasyonlar Kerkük ile Salahaddin kentleri arasındaki bölgenin tamamını kapsıyor. Bu bölgede bulunan tüm köy ve kasabalar DEAŞ unsurlarından tamamen arınmıştır." diye konuştu.

Taki, bölgedeki arama ve tarama operasyonlarının ciddi bir şekilde yürütüldüğünü vurgulayarak, bu kapsamda güneydeki Havice ilçesi, Zap, Abbasi ve Reşad kasabalarında sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini kaydetti.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Münir Özkul hayatını kaybetti

Münir Özkul hayatını kaybetti

Hollandalı pilotun çektiği büyüleyici gökyüzü fotoğrafları

Hollandalı pilotun çektiği büyüleyici gökyüzü fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Apple'dan yeni itiraf: Tüm iOS cihazları etkilendi

Apple'dan yeni itiraf: Tüm iOS cihazları etkilendi

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA