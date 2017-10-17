Kerkük’ün vekil valisinden açıklama: 'Herkese görevlerinin başına dönmesi çağrısında bulunuyoruz'

Kerkük’ün Irak güçleri tarafından ele geçirilmesinden sonra Irak hükumetinin vekaleten atadığı Kerkük Vali Vekili Rukan Said el Ceburi Valilik binasında bir basın toplantısı yaptı.



Vali Vekili Ceburi, “Vilayetimizdeki yeni durum, şehrin sosyal dokusunu sağlamak, insani ve sosyal ilişkileri kuvvetlendirmek için olağanüstü bir çalışma yapmamızı gerektiriyor. Kerkük, tarih boyunca bütün oluşumlarıyla birlikte var olmuştur. Bütün taraflara bu yapıyı korumak için görevlerine dönmeleri mallarına mülklerine sahip çıkma çağrısında bulunuyoruz.” dedi.



Huveyce operasyonu komutanı Ali Fadıl, Irak ordusunun Kerkük’e şehri hürriyetine kavuşturmak için değil, kanunu hakim kılmak için girdiğini; askerin dış güvenliği sağlamak üzere Kerkük’ün dışında kalacağını, şehrin iç güvenliğini mahalli polisin sağlayacağını söyledi.



Kerkük şehir meclisi güvenlik komisyonunun Türkmen üyesi Ali Mehdi Sadık, ilk işlerinin şehrin güvenliğini sağlamak olduğunu belirterek şehri terk eden Kürt ailelere geri dönme çağrısı yaptı. Sadık, Kerkük meclisinin bütün üyeleri ile toplanması ve yeni valiyi seçmesi gerektiğini söyledi.