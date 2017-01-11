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Kerry: ABD diplomatik çözüm arayışlarıyla sorunların üstesinden gelecektir

ABD Dışişleri Bakanı Kerry, 'ABD diplomatik çözüm arayışlarıyla bütün sorunların üstesinden gelecektir.' dedi.

  • WASHINGTON (AA)
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ABD Dışişleri Bakanı John Kerry, ABD Diplomasi Merkezi binasının tamamlanması dolayısıyla verilen resepsiyonda yaptığı konuşmada, Başkan Barack Obama döneminde gerçekleşen diplomatik açılımlara dikkati çekti.

Görevinde geçirdiği süreçte İran'la yapılan nükleer anlaşma ve Küba ile ilişkilerin tekrar düzelmesine değinen Kerry, "Başarı için bir mucize yoktur, doğru parçaları bir araya getirmek gerekiyor. ABD diplomatik çözüm arayışlarıyla bütün sorunların üstesinden gelecektir." ifadelerini kullandı.

Hillary Clinton'dan "diplomasi" tanımı

Başkanlık seçimlerini Donald Trump'a kaybettikten sonra kameralar karşısına fazla geçmemeyi tercih eden eski ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton ise programda kısa bir konuşma yaptı.

ABD'nin diplomasi ile bütün zorlukları aşacağını savunan Clinton'ın, isim belirtmeden Trump'ı hedef alması dikkati çekti.

Trump'ın henüz görevi devralmadan Rusya ile yakınlaşması ve Çin'le Tayvan üzerinden gerginlik yaşamasını eleştiren Clinton, "Diplomasi barış için en güçlü ve güvenilir yoldur." diye konuştu.

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