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Rus Büyükelçiye suikastla ilgili Kerry'Rus Büyükelçiye suikastla ilgili Kerry'den Lavrov'a sürpriz teklif! den Lavrov'a sürpriz teklif!

ABD Dışişleri Bakanı John Kerry'nin, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov'u telefonla arayarak Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un için başsağlığı dilediği bildirildi.

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ABD Dışişleri, Kerry ve Lavrov'un telefon görüşmesi hakkında yazılı bir açıklama yaptı.

Kerry'nin Karlov'un öldürülmesi sonrasında duyduğu derin üzüntüyü Lavrov'a aktardığı belirtilen açıklamada, ABD'nin de gerekli görülmesi durumunda Rusya ve Türkiye'nin yürüttüğü soruşturmaya yardımcı olabileceği belirtildi.

Görüşmede, iki bakanın ayrıca, Suriye konusunu da ele aldığı kaydedildi.

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Turan oncu21.12.2016 18:25
Amerika ne yapacagini sasirdi koseye sikisan fare aslana kafa tutar misali hem bu cografyadaki tum olaylarin faili hem dost gorunmeye calisan bur sirtlan biz RUSYAYLA yolumuza devam ederiz siz golge etmeyin milyonlarca insanin kanini akitan amerika yok ol YOK OL OMUZLARINIZIN USTUNDE BASINIZ KALMAYINCAYA KADAR YOK OLLLLL
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