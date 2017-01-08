Kıbrıs müzakerelerinde kritik Cenevre zirvesi

Kıbrıs sorununa çözüm bulmak için Birleşmiş Milletler (BM) gözetiminde sürdürülen müzakereler, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Rum lider Nikos Anastasiadis'in katılımıyla İsviçre'nin Cenevre kentinde devam edecek.

BM Cenevre Ofisi Genel Direktörü Michael Moller ile BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide'nin ev sahipliğinde yarın başlayacak müzakerelerde, tarafların 11 Ocak'ta kendi haritalarını sunması bekleniyor.

Müzakerelerin ardından 12 Ocak'ta, garantör ülkeler Türkiye, Yunanistan ve İngiltere’nin de katılacağı uluslararası konferans düzenlenecek. Konferansa BM Güvenlik Konseyi üyeleri ile gerekli görülmesi halinde diğer ilgili tarafların temsilcilerinin de katılması bekleniyor.

Uluslararası medyanın yoğun ilgi gösterdiği İsviçre'deki müzakerelerin üçüncü turunda, BM Cenevre Ofisi yetkilileri, adadan ve diğer ülkelerden gelecek gazeteciler için basın odası hazırladı. Müzakerelerin gerçekleştirileceği BM Cenevre Ofisi ayrıca dünya basınına görüntü ve fotoğraf servisi yapacak.

Mont Pelerin'deki müzakerelerden sonuç alınamamıştı

Kıbrıs'ta yaşanan soruna çözüm üretmek, adada kalıcı barış ve istikrarı sağlamak amacıyla yürütülen müzakereler geçtiğimiz yıl İsviçre'nin Mont Pelerin kasabasında 7-11 ve 20-21 Kasım'da iki turlu olarak gerçekleşmişti.

BM'nin eski Genel Sekreteri Ban Ki-mun'un da katılımıyla olumlu havada başlaşan Mont Pelerin'deki müzakerelerin ilk turunun sonunda Rum lider Anastasiadis, masada Türk tarafının açılımları karşısında zamana ihtiyacı olduğunu ifade etmiş, Türk heyetinin Anastasiadis'in bu talebini kabul etmesiyle taraflar 20 Kasım'da İsviçre'de yeniden bir araya gelme kararı alarak müzakerelere bir hafta ara verilmişti.

Mont Pelerin'deki müzakerelerin ikinci turunda da Rum tarafının aşırı taleplerde bulunması ve uzlaşmaz tavırlarından dolayı sonuç alınamadı. Diplomatik kaynaklar, Cumhurbaşkanı Akıncı liderliğindeki Türk tarafının müzakerelerde son ana kadar sürdürdüğü iyi niyetin karşılığında beklediği adımları Rum tarafından göremediğini bildirmişti.

Türk tarafının toprak kriterleriyle ilgili teklifi yüzde 29,2

KKTC Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu müzakerelerin sonuçsuz kalmasının ardından Mont Pelerin'de düzenlediği basın toplantısında hayatının en büyük hayal kırıklıklarından birini yaşadığını dile getirmişti.

Sözcü Burcu, toprak kriteriyle ilgili Türk tarafının teklifinin yüzde 29,2 olmasına rağmen müzakerelerde Kıbrıs Rum tarafının taleplerinin adil olmadığını belirterek, "Sayın Cumhurbaşkanımızın ve ekibimizin bir bütün olarak çözüme yönelik ortaya koyduğu performansın ve iradenin yarısını göstermiş olsalardı şimdi başka şeyler konuşuyor olabilirdik." ifadesini kullanmıştı.

Liderler, kasım ayında Mont Pelerin'de gerçekleştirilen zirvenin istenilen sonucu vermemesinin ardından 1 Aralık’ta adada bir araya gelerek, müzakerelere devam ve ocak ayında Kıbrıs ile ilgili uluslararası bir konferans gerçekleştirme kararı almıştı.

Cumhurbaşkanı Akıncı ve müzakere heyeti, Cenevre’deki görüşmelere katılmak üzere ada basınıyla birlikte bugün KKTC’den ayrılacak.

Kıbrıs'ta müzakereler, KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'nın göreve gelmesinin ardından BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide'nin arabuluculuğunda 15 Mayıs 2015'te yeniden başlamıştı.

Kıbrıs sorunu Ekonomi , Avrupa Birliği , Mülkiyet , Yönetim-Güç Paylaşımı , Toprak ile Güvenlik ve Garantiler olmak üzere 6 temel başlıktan oluşuyor.