Kıbrıslı Türkler, Zeytin Dalı Harekatı'na destek amacıyla topladıkları yardımı Mehmetçik Vakfına bağışladı

Zeytin Dalı Harekatına destek vermek için bağış toplayan Kıbrıslı Türkler, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Derya Kanbay'ın ev sahipliğinde düzenlenen takdim töreninde, 537 bin 500 lira tutarındaki yardım çekini Mehmetçik Vakfına iletilmek üzere Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Yılmaz Yıldırım'a verdi.

Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçiliği rezidansında gerçekleştirilen törende konuşan Kanbay, Suriye'nin Afrin bölgesinde teröristleri temizlemek için Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) titizlik ve dikkatle sivillere zarar vermeden çok başarılı bir harekat gerçekleştirdiğini söyledi.

Büyükelçi Kanbay, yapılan bağışın da kendileri için çok kıymetli olduğunu belirterek, bu dayanışma ve birliktelik ruhunun önemli olduğunu, yapılan ve yapılacak işlerin doğruluğu ve kararlılığını ortaya koyduğunu söyledi.

Sadece Afrin'in değil, Suriye'nin diğer bölgelerinin de teröristlerden temizlenmesi, insanların huzur ve barış içinde yaşamaları temennisinde bulunan Kanbay, Suriye'nin kültürü, tarihi ve iyi insan dokusu ile güzel ve önemli bir ülke olduğunu, ülkenin bugünkü durumunun ise üzücü olduğunu ifade etti.

"Adada çözümü isteyen her zaman Kıbrıs Türk halkıdır"

Büyükelçi Kanbay, adada çözümü ve normalleşmeyi isteyenin her zaman Kıbrıs Türk halkı olduğuna işaret ederek, "Güven telkin etmesi gereken taraf Rum tarafıdır. Cep telefonu sistemini bile birleştiremeyen bir zihniyet bizlerle birlikte hiçbir şey yapamaz." diye konuştu.

Akdeniz'deki doğal kaynaklar konusunda Rumların Kıbrıslı Türklere çözümden sonrası için pay ayırmaktan bahsettiğini, bunun siyasi ve toplumsal eşitliğe sığmadığını dile getiren Kanbay, enerji anlaşmalarının en önemli kısmının sürecin en başındaki kısım olduğunu fakat Kıbrıslı Türklerin bu sürece dahil edilmek istenmediğini vurguladı.