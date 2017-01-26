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Kılıçlı şahıs, benzin istasyonunu soydu

Almanya'nın Hannover kentinde maskeli bir kişi, kılıçla benzin istasyonunu soydu.

  • DHA
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Hannover polisinin verdiği bilgiye göre, kılıçlı soyguncu 22 Ocak Pazar günü saat 09.25 sularında Davenstedter Caddesi'ndeki benzin istasyonuna geldi. Soyguncu, elindeki geleneksel Japon kılıç modeli 'katana'yı doğrultarak kasiyeri tehdit etti. Kasiyerin kasayı açmaması üzerin soyguncu bu kez tezgahın arkasına geçerek kılıcını bir kez daha kasiyere doğrulttu. Daha fazla direnmeyen kasiyerin kasayı açmasından sonra soyguncu paraları alarak uzaklaştı. Hannover polisi, bu ilginç soygunun görüntülerini basına dağıtarak soyguncunun yakalanması için yardım istedi. Polis, soyguncunun 30-40 yaşlarında, 1.70 boyunda, koyu renk saçlı ve muhtemelen Doğu Avrupalı olduğunu bildirdi.

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