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Kilisede 3 kişiyi öldürüp kaçtı

Geçtiğimiz cumartesi günü Brezilya'nın Alagoas şehrinde bir kilisede düzenlenen düğün töreni sırasında dehşet veren bir olay yaşandı.

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Amatör bir kamera tarafından çekilen video görüntülerinde silahlı bir adamın gelin ve damadın arkasından kilisenin içerisine doğru yürüyor.  Bir süre sonra tişörtünün altından çıkardığı tabancayla sağa sola ateş ettiği görülüyor. Bir anda ortalığın karıştığı görülen olayda saldırganın elini kolunu sallayarak kiliseden çıktığı görülüyor. 

Olayda aynı aileden 3 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi.  Olayda 62 yaşındaki bir adamın kızıyla oğlunun öldüğü ortaya çıktı. 

Saldırganın kayıplara karıştığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma açıldı.

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