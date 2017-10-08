Kim Jong kız kardeşini partinin üst yönetimine atadı
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, kız kardeşini partinin üst yönetimine atadı.
- İHA
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, İşçi Partisi üyesi olan kız kardeşi Kim Yo-Jong’u partinin karar mekanizmasında üst konuma getirdi. 30 yaşındaki Kim Yo-Jong’un getirildiği görevde daha önce Kuzey Kore liderinin halasının bulunduğu öğrenildi.
Kim Yo-Jong, Kuzey Kore liderine gezilerinde sık sık eşlik ediyor. Kim Yo-Jong, ABD’nin insan hakları ihlali listesinde de bulunuyor.
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