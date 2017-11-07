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Kim Jong-nam suikastının planlayıcısı olduğundan şüphelenilen 4 kişinin isimleri mahkemeye sunuldu

Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong-un'un üvey ağabeyi Kim Jong-nam suikastının planlayıcısı olduğundan şüphelenilen 4 Kuzey Kore vatandaşının isimleri mahkemeye sunuldu.

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Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong-un'un üvey ağabeyi Kim Jong-nam cinayetinin planlayıcıları olduğundan şüphelenilen Kuzey Kore vatandaşı 4 kişinin isimleri ilk defa mahkemeye sunuldu.

Kim Jong-nam suikasti soruşturmasında dün Malezya'nın Shah Alam şehrinde gerçekleşen duruşmada, cinayetin planlayıcıları olduğu düşünülen 4 Kuzey Kore vatandaşının gerçek kimlikleri dava sürecinde ilk defa mahkemeye sunuldu.

Mahkemeye sunulan dilekçede, cinayetin planlayıcıları olarak tahmin edilen kişilerin Kuzey Koreli Hong Song Hac, Ri Ji Hyon, Ri Jae Nam ve O Jong Gil olduğu belirtildi.

Mahkemede bu isimlerin suikastın en büyük şüphelileri olduğu bildirildi.

Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong-un'un üvey ağabeyi Kim Jong-nam, 13 Şubat'ta Kuala Lumpur'daki havalimanında uğradığı saldırıda hayatını kaybetmişti.

Olayın ardından havalimanı güvenlik kameralarındaki görüntülere göre Endonezyalı Siti Ayşe ve Vietnamlı Doan Thi Huong gözaltına alınmış, Ayşe savunmasında "kamera şakası" karşılığında kendisine 90 dolar ödeme yapıldığını ileri sürerek Japon veya Koreli olduğunu düşündüğü kişilerin, kendisinden bebek yağına benzer maddeyle bir televizyon programı için şaka yapmasını istediğini söylemişti.

Suikast sonrası güvenlik kamerası görüntüleri ve gözaltına alınan Endonezyalı Siti Ayşe ve Vietnamlı Doan Thi Huong'un ifadeleriyle Kore vatandaşı 4 kişi aranmaya başlanmıştı.

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