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Kim Jong-un Rusya’dan yardım istiyor

Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un ülkesine yapılan yaptırımlarla ilgili Rusya'dan yardım istiyor

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Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un, ülkesine yönelik yapılan yaptırımlarla ilgili Rusya'nın desteğini umuyor. Rusya Federasyon Konseyi Başkanı Valentina Matviyenko Kuzey Kore başkenti Pyongyang’a yaptığı ziyaret sonrasında konu ile alakadar önemli açıklamada bulundu. Ziyaret sonrası gazetecilerin karşısına çıkan Matviyenko'nun sözlerine göre Kuzey Kore hükümeti Rusya'dan ciddi yardım bekliyor. Matviyenko, “Kim Jong-un, ABD ve Kuzey Kore liderlerinin Singapur’da düzenlediği zirveden sonra üstlendikleri görevlerle ilgili Rusya’dan destek bekliyor. Kuzey Kore lideri Rusya’dan bağlantılı olarak Kuzey Kore'ye karşı olan yaptırımları hafifletmek için elinden gelenin en iyisini yapacağını umut ediyor” diye konuştu.
 
Öte yandan Valentina Matviyenko, Kuzey Kore liderinin Donald Trump hakkında iyi sözler söylediğini de duyurdu.
 
Singapur Zirvesinde ABD, Kuzey Kore nükleer programını bitirme yolunda izlenebilir ve geri dönülmez adımlar attığı takdirde Kuzey Kore'ye yönelik yaptırımların kaldırılacağı mesajını vermişti. Tarihi görüşmenin başarılı olması halinde, iki ülke arasındaki ilişkilerin normalleşmesi için dönüm noktası olacak. Başarısız olması durumunda ise, ABD ve Kuzey Kore'yi yeniden sıcak çatışmanın eşiğine getirebilir.
 

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