Kim Jong-un'un üvey kardeşinin ölümünden önceki son görüntüleri ortaya çıktı!
Kim Jong-un'un üvey kardeşi Kim Jong-nam'ın ölmeden önceki son anları ortaya çıktı. Kuzey Kore liderinin kardeşi, görüntülerde bilincini kaybetmiş halde sedyede görülüyor.
13 Şubat’ta Malezya'daki havaalanında kimyasal gazla öldürülen Kim Jong-nam'ın son anları ortaya çıktı. Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un üvey kardeşinin bilincini kaybetmiş halde ambulansa götürüldüğü görülüyor.
Kim Jong-nam, Çin'in Makau bölgesine uçmak için havaalanında beklediği sırada yüzüne kapatılan bir bez parçasını soluması sonucu fenalaşmış ve hastaneye kaldırılırken hayatını kaybetmişti. Malezya polisi, Kim'in Birleşmiş Milletler'in kitle imha silahı sınıfında tanımladığı VX Sinir Gazı yüzünden hayatını kaybettiğini açıklamıştı.
Kim'i öldüren iki kadının, suçlu bulunmaları halinde idam cezasına çarptırılması bekleniyor. Kim Jong-nam'ı öldürmek suçlamasıyla yargılanan Vietnamlı Doan Thi Huong ve Endonezyalı Siti Aisyah, ilk duruşmada suçsuz olduklarını söyledi. Zanlılar, ilk ifadelerinde, bir kamera şakası programında rol aldıklarını sandıklarını iddia etmişti.
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