Kimliklerine el konulan Araplar, PKK/YPG'nin esir kampından Azez'e kaçıyor

Suriye rejim güçlerinin İdlib'i bombalamasının sürmesi üzerine üç ay önce Azez'e göçmek için yola çıkan 2 bin Suriye'li Arap, PKK/YPG tarafından Afrin'in doğusunda Azez güzergahında bulunan Der Cumeyl köyünde bir kampta topladı ve kimliklerine el koydu.

Türk Silahlı Kuvvetleri ve ÖSO'nun bölgede PKK/YPG'yi kıskaca alınca İdlib'li Araplar Der Cumeyl köyündeki kamptan çıkarak güvenli bölge olan Azez'e doğru kaçmaya başladı.

"KİMLİKLERİMİZE EL KOYDULAR"

Azeze'e kaçan kafileden biri olan Ebu Muhammed el Hımsi: "İdlib'den geldik. Azez'e gitmek istiyoruz. PKK kimliklerimize el koyarak bizi bu kampta iki ay zorla tuttu. Dün gece biz engebeli arazide ağaçların arasında kaçarak, Özgür Suriye Ordusunun bulunduğu Azez yakınlarına geldik. ÖSO ve TSK'dan bize hiçbir zarar gelmedi. Buraya sağ salim ulaştık."

Kafiledeki Um Muhammed adındaki bir kadın: "Biz İdlib'ten geldik. Der Cumeyl'de PKK'nın kampında zorla tutulduk. Şimdi Elhamdülillah yol açıldı. Biz de kaçtık. Kardeşlerimiz Özgür Suriye Askerlerinin arasındayız."

Kafiledeki bir diğer kişi olan Ebu Ahmet El Hımsı, Selam verdikten sonra: "Benim adım Ebu Ahmet El Hımsı. Biz Hımsı şehrinin doğusunda kalıyorduk. Hıms'ın bombalanması üzerine İdlib'e geldik. Buranın da bombalanması üzerine güvenli bölge olduğu için Azez'e gitmek üzere yola çıktı. PKK bizi burada Der Cumeyl'de bizi hapsetti.

Daha sonra gece kamptan kaçtık. Azez'e doğru gittik. Şu anda sizin korumanız altındayız. Zeytin Dalı Harekatından bizi kesinlikle hiçbir zarar gelmedi. Sadece askeri bölgeler bombalandı. Sivillere hiçbir zarar verilmedi. Bizim çocuklarımız ve hayvanlarımıza hiç zarar verilmedi. Bu kampta iki bin kişi var. Hiç birimize bir zarar gelmedi" dedi.