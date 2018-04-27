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Kim-Moon buluşmasını 'tarihi' olarak niteleyen ABD, Kuzey Kore ve Güney Kore arasındaki görüşmeden memnun

ABD yönetimi, Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un buluşmasını olumlu bir gelişme olarak gördüğünü açıkladı.

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Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, konuyla ilgili yazılı bir açıklama yaptı.

Kim-Moon görüşmesini "tarihi" olarak niteleyen Sanders, "Müzakerelerin tüm Kore Yarımadası için barış ve refah dolu bir gelecek yolunda ilerleme sağlayacağı konusunda ümitliyiz." ifadesini kullandı.

Sözcü ayrıca, ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore lideri Kim arasındaki görüşmenin de gelecek haftalar içinde gerçekleşmesini beklediklerini kaydetti.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ile iki ülke sınırında yer alan Panmunjom Ateşkes Köyü'nde bir araya gelmişti. Görüşme için Pyongyang'dan yola çıkan Kim, kendisinden az önce Panmunjom'a ulaşan Moon ile görüşmek için iki ülke sınırının güney tarafına geçmişti.

İki ülke liderlerinin 1950-1953 yıllarındaki Kore Savaşı'ndan bu yana üçüncü kez düzenlediği zirvede Kim, Güney Kore topraklarına ayak basan ilk Kuzey Kore lideri olmuştu.

İki ülke liderlerinin, bir günlük zirvenin sonucunu ortak basın toplantısıyla tüm dünyaya duyurmaları bekleniyor.

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