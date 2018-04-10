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Kimyasal Silahların Yasaklanması örgütü, Duma'ya ekip gönderecek

Kimyasal Silahların Yasaklanması örgütünün Duma'ya ekip göndereceği bildirildi. Şam yönetimi Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü'ne Duma'daki kimyasal silah kullanıldığı yönündeki iddiaları incelemesi için davet göndermişti.

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Kimyasal Silahların Yasaklanması örgütünün Duma'ya ekip göndereceği bildirildi. Şam yönetimi Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü'ne Duma'daki kimyasal silah kullanıldığı yönündeki iddiaları incelemesi için davet göndermişti.

Ayrıntılar gelecek....

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