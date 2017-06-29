Son Dakika Haberleri E-gazete 29Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Kırdığı bilekliğin fiyatı bayılttı

Çin'de bir turist, girdiği mağazada yeşimtaşından bir bilekliği elinden düşürerek kırdı. Turist kadın, kırdığı bilekliğin değerinin 300 bin yen (155 bin TL) değerinde olduğunu öğrenince kendinden geçti.

Haberin
videosu
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

People's Daily Online'ın haberine göre, Çin'in güney batısında yer alan Yunnan eyaletindeki Ruili City'yi ziyaret eden bir turist, girdiği dükkanda eline aldığı bilekliği denemek istedi. Bu esnada bileklik yere düştü ve ikiye ayrıldı. Bunun üzerine kırdığı bilekliğin fiyatını soran kadın, bilekliğin değerinin 300 bin yen (155 bin TL) öğrendikten sonra yere yıkıldı.
 
Tanıkların anlatımına göre, kırılan bilekliğe karşılık 70 bin yen (36.160 TL) ödemeyi önerdiği halde dükkan sahibini bu teklifi kabule yanaşmadı. Bunun ardından bağımsız bir uzmana danışıldı ve bilekliğin ederini 180 bin yen (93 bin TL) olarak belirledi. Aile bu meblağı ödemeyi kabul etti. 
 
Çin'de kıymetli taş olarak görülen yeşimtaşı, Çin kültüründe sağlıklı ve uzun yaşamı simgeliyor.
 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
PÖH şehidimiz Muhammet Ali Mevlüt Dündar'dan geriyekalan görüntüler

PÖH şehidimiz Muhammet Ali Mevlüt Dündar'dan geriyekalan görüntüler

iPhone'a yapılan sıra dışı dayanıklılık testi

iPhone'a yapılan sıra dışı dayanıklılık testi

Ceviz kalbi nasıl etkiliyor?

Ceviz kalbi nasıl etkiliyor?

Filmler nasıl çekiliyor?

Filmler nasıl çekiliyor?

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA