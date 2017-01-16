Kırgızistan Başbakanı'ndan şok iddia: Uçak pilotaj hatası nedeniyle düştü
Kırgızistan Başbakan Yardımcısı Muhammetkaly Abulgaziev, uçağın pilot hatası nedeniyle düştüğünü iddia etti.
- İHA
ACT Havayolları'na ait Türk kargo uçağı, Bişkek'teki Manas Havaalanı yakınlarında düştü. Hong Kong'dan havalandığı bildirilen Boeing 747 tipi kargo uçağının elverişsiz hava şartları sebebiyle inişe geçtiği sırada düştüğü iddia edildi. Arama kurtarma çalışmalarına binden fazla görevli katılırken, olayda yaralanan 15 kişinin hastaneye sevk edildiği belirtildi. Kırgızistan Başbakan Yardımcısı Muhammetkaly Abulgaziev, uçağın pilot hatası nedeniyle düştüğünü iddia etti.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.