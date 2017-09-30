Kırgızistan Partisi Milletvekili Kanatbek İsayev gözaltına alındı

Kırgızistan Başsavcılığınca yapılan açıklamaya göre, milletvekili İsayev hakkında “suça hazırlanmak”, “toplumsal olayları organize etmek” ve “zorla iktidarı ele geçirmek veya devirmeye çalışmak” suçlarından dava açıldı.

İsayev'in, desteklediği Cumhurbaşkanı adaylarından Ömürbek Babanov’un seçim yarışını kaybetmesi durumunda bazı kişiler ve organize suç örgütü temsilcileriyle de görüşerek iktidarı devirme planları yaptığının belirlendiği ileri sürüldü.

Başsavcılığın talimatı üzerine harekete geçen Milli Güvenlik Devlet Komitesi (GKNB) ekipleri, milletvekili İsayev’i iktidarı devirme planları yaptığı iddiasıyla gözaltına aldı.

İnternette yayınlanan bir videoda, İsayev’in, seçim sonrasında ayaklanma çıkarmaları amacıyla 2 bin 500 kişinin hazırlaması için bir kişiye para verdiği iddia edildi.

Muhalif cumhurbaşkanı adayı Ömürbek Babanov’un seçim mitinglerine katılarak destek olan İsayev, yolsuzluktan da tutuksuz yargılanıyordu.

Kırgızistan’da Cumhurbaşkanlığı seçimleri, 15 Ekim’de yapılacak.