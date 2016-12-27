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Kırgızistan’da askeri mahkemeler kaldırıldı

Kırgızistan’da askeri mahkemelerin kaldırıldığı bildirildi.

  • AA
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Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Almazbek Atambayev'in, askeri mahkemelerin kaldırılmasını öngören kanun değişikliğini onayladığı belirtildi.

Açıklamada, Atambayev’in yargı reformlarını yürütmek üzere verdiği talimatını yerine getiren Cumhurbaşkanlığı Yargı Reformu Konseyi'nin uzman çalışma grubu ile aldığı kararda, adaletin verimliliğini ve kalitesini artırmak ve mahkemelerdeki kadroların, mali ve teknik donanımının iyileştirilmesi için askeri mahkemelerin kaldırılması gerektiğinin vurgulandığı anımsatıldı.

İstanbul’da 24 Şubat 2012 tarihinde düzenlenen “Yolsuzlukla Mücadele Konferansı”nda, askeri mahkemelerin kaldırılması ve buradaki davaların başka mahkemelere verilmesiyle ilgili, Kırgızistan’a doğrudan tavsiyelerde bulunulduğu belirtildi.

Yürürlüğe giren yasal düzenlemede, askeri mahkemelerdeki personelin yerel mahkemelere geçeceği kaydedildi.

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