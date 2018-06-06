Kırgızistan eski Enerji Bakanı Osmonbek Artıkbayev gözaltına alındı

Ülkede siyasiler ve devlet memurları hakkındaki yolsuzluk soruşturmalarını yürüten Milli Güvenlik Devlet Komitesi Basın Merkezinden yapılan açıklamada, halen iktidardaki Sosyal Demokrat Partinin milletvekili olan Osmonbek Artıkbayev'in, enerji bakanı olarak görev yaptığı dönemde yolsuzluğa karıştığı iddiasıyla gözaltına alındığı belirtildi.

Bişkek'te dün de aynı gerekçeyle eski Başbakan Sapar İsakov ile eski Belediye Başkanı Kubanıçbek Kulmatov'un yanı sıra Enerji Holding eski Başkanı Aybek Kaliyev ve Merkezi Isıtma Kurumunun eski ve yeni yöneticileri ile bazı yetkilileri gözaltına alınmıştı.

- "Gözaltı kararları politik ve mantıksız"

Sosyal Demokrat Parti Genel Başkanı ve eski Cumhurbaşkanı Almazbek Atambayev, yaptığı yazılı açıklamada, partisinin Genel Başkan Yardımcısı Sapar İsakov'un ve parti üyesi Kubanıçbek Kulmatov'un gözaltına alınmasında asıl amacın yolsuzlukla mücadele olmadığını, gözaltı kararlarının "politik ve mantıksız" olduğunu ifade etti.

Atambayev, eski başbakana, eski enerji bakanına, eski enerji holding başkanına ve eski Bişkek Belediye Başkanına suç olarak isnat edilen konuların bu kişilerin yetkileri dahilinde olmadığını, stratejik kararları kendisinin aldığını belirtti.

Başkent Bişkek'teki Merkezi Isıtma Kurumunun kapasitesi, burada yürütülen yenileme projesi kapsamında 350 megavattan 812 megavat seviyesine çıkarılarak Eylül 2017'de hizmete alınmıştı.

Yenileme çalışmaları, Çin hükümeti tarafından sağlanan 386 milyon dolarlık krediyle yine bir Çin şirketi tarafından tamamlanmıştı.

Ocak ayında kurumda henüz sebebi net olarak belirlenemeyen bir arıza çıkmış, başkentteki apartmanlara, hastanelere, okullara ve kreşlere 5 gün boyunca sıcak su verilememişti.

Konuyu araştıran Meclis Araştırma Komisyonu yenileme çalışmalarının ülkeye fevkalade pahalıya mal olduğunu ortaya çıkarmış, Milli Güvenlik Devlet Komitesi de soruşturma başlatmıştı.