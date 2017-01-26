Kırım'ın yasa dışı ilhakının 3. yılı: 'Soykırımın sofistike hali'

Kırım Tatar Milli Meclisi (KTMM) üyesi Rıza Şevkiyev, “Kırım’ın işgalinin 3. yılı” konulu toplantıda yaptığı konuşmada, Kırım nüfusunun yüzde 10’unun yarımadadan çıkarıldığını söyledi.

Kırım’ı işgal edenlerin, zorunlu ve gönüllü olmak üzere iki yöntemle yarımada halkını uzaklaştırdığını belirten Şevkiyev, “Bu çok açık bir şekilde gerçekleşti. Bu süreç devam edecek. Kırım’dan ayrılmak zorunda kalanların sayısı artacak. Hibrit düzeni devam ediyor. Kırım Tatarları ana vatanlarından uzaklaştırılıyor. Bu soykırımın sofistike halidir. Ancak işlenen bütün bu suçlar cezasız kalmayacaktır.” şeklinde konuştu.

Kırım Tatar Milli Meclisi üyesi Gayana Yüksel, Rus medyasının gerçeğe dayalı olmayan efsaneler oluşturarak uluslararası alanda imaj oluşturduğuna dikkat çekti.

PASİFİZE ETME ÇABALARI

Kırım’ın işgalinin kansız yapıldığına dair propagandanın gerçek olmadığını ifade eden Yüksel, “Kansız olduğu söylenen işgalin ilk kurbanı Reşat Ametov’dur. Ametov 3 Mart 2014’te kayboldu ve 12 gün sonra cesedi bulundu. İşgalcilerin diğer bir kurbanı, 18 Mart 2014’te görev yaptığı Akmescit’teki askeri birliğe hücum edildiği sırada hayatını kaybeden Sergey Kokurin oldu. Bunun dışında işgalin kurbanları arasında aktivistler İvan Bondarets, Vladislav Vaşçuk, Vasiliy Çernış ve ölene kadar dövülen 16 yaşındaki Mark İvanyuk da vardı.” dedi.

Son iki gündür Kırım Tatarlarının avukatlarına yönelik gözaltılara da değinen Yüksel, Rus yönetiminin işgali kabul etmeyenleri pasifize etmeye çalıştığını ve baskıları daha da arttırdığını söyledi.