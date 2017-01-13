Kız arkadaşını uçurumdan aşağıya attı

Bu akılalmaz olayın yaşandığı anı kamerayla anbean görüntüleyen Fransız adam, video görüntülerini sosyal medyada paylaştı ve kısa sürede binlerce kişi tarafından izlendi.Bazı izleyiciler, videonun gerçeği yansıtmadığı ve tamamen kurgulanmış olduğu yönünde yorumlarda bulundu. Kayalıklardan düşen genç kadının akıbetinin ne olduğu ise bilinmiyor.