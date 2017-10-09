Kızıl Haç, Afganistan’da bürolarını kapatıyor
Uluslararası Kızılhaç Komitesi, Afganistan’da bulunan iki ofisini kapatacağını ve bir ofisinin de faaliyetlerini azaltacağını duyurdu.
Uluslararası Kızılhaç Komitesi, Afganistan’ın kuzeyindeki Faryab ve Kuzduz illeri yakınındaki iki ofisini kapatacağını ve kuzeydeki personeline yapılan ölümcül saldırılar sonucu Balkh eyaletindeki faaliyetini azaltacağını açıkladı. Kararın, ülkenin kuzeyindeki saldırıların bir sonucu alındığı bildirildi. Aralık ayından beri yapılan saldırılarda biri yabancı ve 6 Afgan ICRC (Uluslararsı Kızıl Haç Komitesi) üyesi öldürüldü ve 3 çalışan kaçırıldı. Kaçırılanlar daha sonra serbest bırakıldı. Afganistan'daki ICRC Başkanı Monica Zanarelli, örgütün kuzeydeki varlığını ve faaliyetlerini önemli ölçüde azaltmaktan başka seçeneğinin olmadığını söyledi.
Geçtiğimiz ay, İspanyol fizyoterapisti Lorena Enebral Perez, Balkh'daki bir hasta tarafından ICRC rehabilitasyon merkezinde öldürülmüştü.
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