Kızıl Meydan yakınlarında 2 kişiyi yaralayan zanlı gözaltına alındı

Rusya İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Moskova’da Kızıl Meydan yakınlarında ateş açan ve 2 kişinin ciddi şekilde yaralanmasına neden olan bir kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

Rusya İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada “Pazar günü 5:40’ta polis 29 yaşındaki bir adamı ve 23 yaşındaki bir kadını dün Nikolskaya sokağındaki bir restoranda yaralayan 26 yaşındaki şüphelinin kullandığı araç durduruldu.” ifadeleri kullanıldı.

Kızıl Meydan yakınlarındaki Nikolskaya sokağında akşam saatlerinde silahlı bir arbede yaşanmıştı. [Kaynak: Sputnik]