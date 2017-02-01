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Kızılay Genel Başkanı: ABD uçakları İdlib Kızılay Merkezini vurdu

ABD savaş uçakları İdlip’te Arap Kızılay’ına ait bir merkezi bombaladı.

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Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda ABD uçaklarının İdlib Kızılay Merkezi’ni hedef aldığını ve çok sayıda yaralının olduğunu ve aynı zamanda bunun bir savaş suçu olduğunu belirtti.

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