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Kızılhaç Yemen'e 63 ton gıda yardımı ulaştırdı

Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC), bu hafta Yemen'e 63 tondan fazla tıbbi yardım ulaştırıldığını duyurdu.

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Komitenin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, malzemelerin bu hafta içinde hava yoluyla Yemen'e gönderildiği aktarıldı.
 
Açıklamada, ülkenin ihtiyacı olan yardımların, gönderilenin çok daha üzerinde olduğu kaydedildi.
 
Birleşmiş Milletler (BM) ve uluslararası kuruluşların raporlarına göre, Yemen'deki sağlık birimlerinin yüzde 40'ı savaş nedeniyle hizmet veremiyor.
 
Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın yaşandığı Yemen'de, Husiler ve onlara destek veren eski Cumhurbaşkanı Ali Abdullah Salih yanlıları ile Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin destek verdiği meşru yönetim yanlısı gruplar arasındaki çatışmalar, ülkenin çeşitli kentlerinde devam ediyor.

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