KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı: Kıbrıs'ın kaderinde yeni bir dönemi başlatmasını hedefliyoruz

Cumhurbaşkanı Akıncı, Ankara ve İstanbul'daki temaslarının ardından KKTC'ye dönüşünde Ercan Havalimanı'nda açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım ile Kıbrıs müzakerelerinin içinde bulunduğu durumu ele aldıklarını kaydeden Akıncı, temasları çerçevesinde, İsviçre'nin Crans Montana kentinde başlayacak Kıbrıs Konferansı ile ilgili kapsamlı değerlendirmelerde bulunduklarını söyledi.

Mustafa Akıncı, Kıbrıs sorununun İsviçre'deki konferansta bir sonuca bağlanması konusundaki Kıbrıs Türk tarafının kararlı yaklaşımının Türkiye Cumhuriyeti'nde de olduğunu görmekten memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

"Kıbrıs'ın kaderinde yeni bir dönemi başlatmasını hedefliyoruz"

Crans Montana'daki çalışmaların Kıbrıs'ın kaderinde yeni bir dönemi başlatmasını hedeflediklerine dikkati çeken Akıncı, Güney Kıbrıs Rum tarafının ve Yunanistan'ın da benzeri bir yaklaşım içinde olmaları halinde Kıbrıs Konferansı'ndan sonuç alınmaması için hiçbir nedenin olmadığını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Akıncı, Türkiye'deki temasları çerçevesinde bugün İstanbul'da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile dün de Ankara'da Başbakan Yıldırım, Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile bir araya gelmişti.