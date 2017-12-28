KKTC Dışişleri Bakanlığı: Rum tarafının attığı adımların hiçbiri kabul edilemez

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Rum tarafının, Kıbrıs Türklerinin doğal kaynaklar üzerindeki haklarını gözardı ederek, bugüne kadar yapılan tüm uyarılara rağmen Doğu Akdeniz’deki hidrokarbon faaliyetlerine devam ettiği belirtildi.

Rum tarafının, yeni sondaj faaliyetlerine başlamış olmasının geçmişte yapılan hataları tekerrür ettiğini gözler önüne serdiğinin ifade edildiği açıklamada, "Ada’nın ortak sahibi olan Kıbrıs Türk halkının, adanın deniz yetki alanlarında bulunan doğal kaynaklarında eşit ve meşru hakları bulunduğunu bir kez daha hatırlatmakta fayda görmekteyiz." ifadesine yer verildi.

Kıbrıs Türk tarafının, hidrokarbon kaynaklarının araştırılması, çıkarılması ve işletilmesine ilişkin tüm kararların alınmasında eşit söz sahibi olması gerektiğinin vurgulandığı açıklamada, "Rum tarafının, Türk tarafını yok sayarak attığı adımların hiçbiri kabul edilemez." ifadesi vurgulandı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi: