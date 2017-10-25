KKTC, Mısır gemisine el koydu

KKTC karasularına izinsiz giren "Al Amira Nurhan" isimli gemi Zafer Burnu açıklarında tespit edildi. Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından düzenlenen operasyonla gemi Gazimağusa limanına çekilirken, geminin kaptanı dahil olmak üzere 11 kişi tutuklandı. Polis ayrıca, gemide bulunan yaklaşık bir ton ağırlığındaki avlanmış balığa el koydu. Yetkililer olayla ilgili soruşturmanın başlatıldığını bildirdi.