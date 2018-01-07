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KKTC'de oy verme işlemi tamamlandı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Meclisinde yeni dönemde görev yapacak 50 milletvekilinin belirleneceği Erken Genel Seçimde oy verme işlemi tamamlandı.

  • İHA
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KKTC saati ile 18.00’de sandıkların kapanmasının ardından sayım başladı. KKTC Yüksek Seçim Kurulu, saat 19.00’dan itibaren seçim sonuçlarını açıklamaya başlayacak. Partilerde seçim sonuçları konusunda heyecanlı bir bekleyiş hakim okurken halkın sandığa katılım yüzde 64'lerde kaldı. Seçim sonuçlarının gece yarısına doğru belirlenmesi ön görülüyor.

 

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