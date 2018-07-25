Koalisyon güçleri, bir tankerin Hudeyde Limanı'na girişinin Husiler tarafından engellendiğini öne sürdü

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, Husileri akaryakıt yüklü bir tankerin Hudeyde Limanı'na girişini engellemekle suçladı.



Suudi Arabistan resmi televizyon kanalı El-İhbariyye'de yer alan koalisyon güçlerinin açıklamasında, Husi milislerin benzin taşıyan bir tankerin limana girmesini kasten engellediği ileri sürüldü.



Koalisyon güçlerinin, Hudeyde Limanı'nın da arasında olduğu Yemen limanlarına hareket eden bazı gemilerin geçişi için 6 ayrı yazılı izin çıkardığı bilgisi paylaşılan açıklamada, Hudeyde Limanı'nda 3 geminin daha bulunduğu ve 6'sının da limana giriş için beklediği kaydedildi.



Açıklamada, söz konusu tanker yüklü geminin ait olduğu tarafa ilişkin bilgi verilmedi.



Yemen hükümet güçleri, Hudeyde kenti ve limanını Husilerden almak için 13 Haziran'da koalisyon güçlerinin desteğiyle operasyona başlamıştı. Bu kapsamda ilerleyişini sürdüren hükümet güçleri, 19 Haziran'da Hudeyde Uluslararası Havalimanı'nın tamamında kontrolü sağlamıştı.



Hudeyde Limanı hayati öneme sahip



Yemen'in gıda ihtiyacının yüzde 90'ının ithal edildiği, bunun da yüzde 70'inin Hudeyde Limanı'ndan ülkeye girdiği belirtiliyor.



Halkın temel ihtiyaç maddeleri için hayati öneme sahip Hudeyde, ülkenin ilaç başta olmak üzere pek çok malzemenin de giriş noktası konumunda bulunuyor.



Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın sürdüğü Yemen'de meşru yönetime darbe yapan Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde tutuyor. Yemen yaklaşık 3 yıldır Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin desteklediği hükümet güçleri ile Husiler arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor.