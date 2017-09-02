Koalisyon güçleri DEAŞ konvoyuna izin vermiyor

DEAŞ, Suriye ile Lübnan arasındaki sınırda bulunan, kontrolü altındaki bir bölgeden çekilmeyi kabul etmiş ve buradaki mensupları da teslim olmuştu.

Lübnan ordusu, Hizbullah ve Suriye rejimi ile varılan anlaşma kapsamında, bu bölgedeki DEAŞ'lıların aileleriyle birlikte ayrılmalarına ve Irak sınırına yakın bir noktada bulunan Albu Kamal'a gitmelerine izin verilmişti.

Ancak ABD önderliğindeki koalisyon, aileleriyle birlikte yaklaşık 300 DEAŞ'lının bulunduğu konvoyun geçeceği güzergahı bombalayarak ilerlemesini durdurdu.

Konvoy, Humayma ve Suriye hükümetinin kısa bir süre önce DEAŞ'tan geri aldığı El Sukna kenti arasındaki çölde bekliyor.

Koalisyondan yapılan yazılı açıklamada, "Koalisyon, DEAŞ savaşçılarının Irak sınırı istikametinde doğuya doğru ilerlemelerine izin vermeyecektir... Teröristlerin, meseleyi bir başkasının sorunu haline getirecek şekilde bir yerden başka bir yere taşınması, kalıcı bir çözüm sağlamaz" denildi.

Koalisyon açıklamasında, konvoyda 300 DEAŞ'lının bulunduğu belirtilerek, bunlar "deneyimli savaşçılar" olarak nitelendirildi.

Açıklamada ayrıca, konvoyda çocuk ve kadınların bulunmasından dolayı savaş uçakları tarafından hedef alınmadığı da ifade edildi.

Bununla birlikte, taşınma işlemine eşlik eden bir tank, zırhlı araçlar ve diğer araçlara yönelik hava operasyonları düzenlendi.

Bu anlaşma neden yapıldı?

DEAŞ ve diğer silahlı örgütlerin Batı Kalamun'dan ayrılmalarıyla birlikte, Lübnan sınırı da yeniden tamamıyla Suriye rejiminin kontrolüne geçti.

Böylece iç savaşın başlamasından bu yana ilk kez Suriye rejimi bir sınırının tamamını kontrol altına almayı başarmış oldu.

Lübnan Genelkurmay Başkanı General Josephh Aoun, 2014 yılında kaybolan Lübnanlı askerlerin cenazelerinin alınması ve sivil can kaybının önlenmesi için DEAŞ ile böyle bir anlaşmaya gittiklerini açıkladı.

Lübnan'ın kuzeydoğusundaki Arsal bölgesinde 2014'teki çatışmalarda dokuz Lübnan askeri esir alınmıştı. Bu tarihten sonra askerlerden haber alınamadı.

DEAŞ varılan anlaşma kapsamında sekiz askerin cenazesini teslim etti. Dokuzuncu askerin ise akıbeti bilinmiyor. Lübnanlı yetkililer, teslim edilen cesetlerin kayıp askerlere ait olup olmadığının yapılacak DNA testi sonucunda tespit edileceğini söylüyor.

DEAŞ ve Lübnan ile Suriye rejimi ve Hizbullah arasında varılan anlaşma uyarınca, bu örgüte mensup militanların aileleri ile birlikte 17 otobüs ve 11 ambulansla Lübnan'ın kuzeyinden, Suriye'nin doğusuna nakledilmesi öngörülüyor.

DEAŞ'lıların götürüldüğü Suriye'nin Deyrizor eyaletindeki Albu Kamal kenti, Irak sınırına 6 kilometre mesafede bulunuyor.

Irak Başbakanı Haydar el İbadi ise bu anlaşmaya sert tepki gösterdi.

ABD'nin DEAŞ ile Mücadele Özel Temsilcisi Brett McGurk da DEAŞ militanlarının "Irak'ın rızası olmadan Suriye içinde Irak sınırına taşınmaması, savaş alanında öldürülmesi gerektiğini" söyledi. (BBC Türkçe)