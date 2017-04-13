Koalisyon Güçleri YPG'yi vurdu: 18 ölü
ABD önderliğindeki Koalisyon Güçleri yanlışlıkla terör örgütü YPG'yi bombaladı. Bombardıman sonrası 18 teröristin öldüğü belirtildi.
Pentagon, ABD öncülüğündeki koalisyonun 11 Nisan'da Suriye'de yanlışlıkla YPG'nin çatısını oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri'nden 18 kişiyi vurduğunu açıkladı.
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