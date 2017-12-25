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Yemen'de Koalisyon güçlerinin, başkent Sana ve Zemar kentlerine düzenlediği saldırılarda 36 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin, Yemen'in başkenti Sana ve Zemar kentlerine düzenlediği hava saldırılarında 36 kişinin öldüğü çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi.

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Zemar Devlet Hastanesi'ndeki sağlık kaynakları, koalisyon güçlerinin, Husilerin kontrolündeki Zemar valilik binasına 5 hava saldırısı düzenlediğini, 25 kişinin öldüğünü bildirdi.

Kaynaklar, saldırıda çok sayıda kişinin yaralandığını aktardı.

Koalisyon güçlerine bağlı uçakların, başkent Sana'nın batısındaki Asir bölgesine de 6 hava saldırısı düzenlediği kaydedildi.

Husilere yakın El-Mesire kanalı da hava saldırılarında 11 kişinin hayatını kaybettiğini, 4 kişinin yaralandığını duyurdu.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın yaşandığı Yemen'de meşru yönetime darbe yapan Husiler, 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde tutuyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Yemen hükümetine destek veriyor.

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