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Koalisyon güçlerinin, sınırdaki El-Cevf ilinde Husi mevzilere düzenlediği hava saldırılarında onlarca militan öldü ve yaralandı

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin, Yemen sınırındaki El-Cevf'te Husilerin mevzilerine düzenlediği hava saldırılarında onlarca militanın öldüğü ve yaralandığı bildirildi.

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Yemen ordusuna ait "26 September Net" internet sitesinde yer alan habere göre, koalisyon güçlerine ait uçaklar, Suudi Arabistan sınırındaki El-Cevf'te Husi hedeflere hava saldırıları düzenledi.

Saldırılardan birinin Husi yöneticilerden Abdulkerim el-Husi'ye bağlı bir eğitim kampını hedef alması sonucu onlarca militanın öldüğü ve yaralandığı, diğer saldırıda ise El-Mutun ilçesinde önemli bir karargahta Husilere ait silah depolarının vurulduğu, ölen ve yaralananların yanı sıra silah ve mühimmatların imha edildiği kaydedildi.

Koalisyon güçlerinden konuyla ilgili resmi açıklama yapılmadı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın yaşandığı Yemen'de meşru yönetime darbe yapan Husiler, 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde tutuyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Yemen hükümetine destek veriyor.

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