DEAŞ karşıtı koalisyon sözcüsü Albay Thomas Veale, Türk muhabirin sorusu karşısında zor anlar yaşadı

BD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyon sözcüsü Albay Thomas Veale, ABD askerlerinin Münbiç’teki geleceğinin artık “siyasi görüşmelere ve belirlenecek politikaya” bağlı olduğunu söyledi.

Koalisyon sözcüsü Albay Ryan Dillon’un yerine atanan Albay Veale, video konferans yöntemi ile ilk kez kameraların karşısına çıktı ve Irak ile Suriye’de devam eden operasyonlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

DİKKAT ÇEKEN SÖZLER

Veale’nin özellikle de Türkiye ile ABD arasındaki anlaşma sonrasına Münbiç’teki ABD askerlerinin akıbetinin siyasi görüşmelere bağlı olduğunu söylemesi dikkat çekti.

Veale, “Onlar ileri kuvvet olarak orada değiller, bu Kore’deki silahsızlandırılmış bölge gibi değil. Onlar orada güvenlik operasyonları yapıyorlar. Bu görevin geleceği ise siyasi görüşmelere ve belirlenecek politikaya bağlıdır.” ifadesini kullandı.

Münbiç’te henüz herhangi bir operasyonel değişiklik olmadığını kaydeden sözcü, “Sahadaki koşullar sahadaki durumu belirleyecektir.” şeklinde konuştu.

ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyon Komutanı Paul E. Funk olmak üzere birçok ABD'li yetkili ABD'nin Münbiç'ten çekilmeyeceğini açıklamıştı.

ESKİ AÇIKLAMALARI İNKAR ETTİ

İki ülke arasındaki yol haritası mutabakatının sonuçlarının ne olacağını henüz bilmediğini ifade eden Veale, “Türkiye’nin güney sınırlarındaki güvenlik kaygılarını anlıyoruz. Onlar koalisyonun değerli bir ortağı ve NATO müttefikidir. Onlarla bu görüşmeler üzerinden yakından çalışmak bu konuda en doğru yaklaşım.” ifadelerini kullandı.

AA MUHABİRİNDEN KÖŞEYE SIKIŞTIRAN SORU

AA muhabirinin, Türkiye ile ABD arasındaki Münbiç yol haritasının YPG/PKK’nın Münbiç’ten çıkarılmasını öngördüğünü hatırlatarak “Bu anlaşma aynı zamanda, ABD sözcülerinin, bazı generallerinin ve DEAŞ ile Mücadele Özel Temsilcisinin YPG’nin Münbiç’ten ayrıldığına ilişkin eski açıklamalarının doğru olmadığını hatta bazen yanıltıcı olduğunu kabul etmek anlamına da geliyor, siz bu konuda ne diyeceksiniz?” sorusuna, Albay Veali geçmişte bu yönde herhangi bir açıklamanın yapıldığını hatırlamadığını iddia etti.

'HATIRLAMIYORUM'

Veale, “Eski koalisyon sözcüsü Albay Ryan Dillon ile 8 aydır çalışıyordum ancak ondan bu yönde bir açıklama hatırlamıyorum. Daha önce ABD’den bu yönde resmi bir açıklama yapıldığını da hatırlamıyorum. Dolayısıyla bu soruya gerçekten cevap veremem." değerlendirmesinde bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump’ın DEAŞ ile Mücadele Özel Temsilcisi Brett McGurk 2016 yılında "DEAŞ sonrası güvenliği korumak için yerel birimlerin eğitiminin tamamlanmasının ardından tüm YPG birimleri Menbic'ten ayrılacak ve Fırat'ın doğusuna dönecek" şeklinde bir paylaşımda bulunmuştu.

Bunun üzerine dönemin Koalisyon sözcüsü Albay John Dorrian, YPG/PKK unsurlarının Münbiç ilçesinden tamamen çekildiğini açıklamıştı.

Aynı süreç de dönemin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mark Toner de YPG/PKK mensuplarının artık Münbiç ilçesinde bulunmadığını iddia etmişti.